Прививки означают защиту – Урсула фон дер Ляйен

БРЮССЕЛЬ-СТРАСБУРГ. КАЗИНФОРМ. Сегодня в ходе пленарного заседания Европейского парламента, которое проходит во французском Страсбурге, с речью выступила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Ее выступление касалось будущему председательствованию Словении Совете ЕС.

Словения с 1 июля становится на шесть месяцев страной-председателем Европейского союза (ЕС), что наделит республику основной ролью в координации общеевропейских программ развития.

Правительство Словении намерено сосредоточиться на том, чтобы ЕС, извлекая уроки от пандемии COVID-19, как можно быстрее восстановил экономику и общественную жизнь. Особое внимание будет уделяться Механизму восстановления и пакету мер «ЕС следующего поколения» (Next Generation EU). Последний основан на «зеленом курсе» и цифровой трансформации.

«В последние дни, путешествуя по странам-членам ЕС в рамках ознакомления с реализацией программы «NextGenerationEU», я имела возможность встретить и поговорить с европейцами из разных слоев общества», - отметила У. Ляйен.

«Проведена встреча с увлеченными молодыми женщинами в Брюсселе, которые за семь месяцев прошли обучение, чтобы стать программистами. Я встретила художников-постановщиков в Чинечитте, недалеко от Рима. Они совмещают проверенную временем студийное творчество с новыми цифровыми технологиями.

Мне посчастливилось встретиться с врачами и медицинским персоналом в Любляне, в прошлый четверг. Это неутомимые и мужественные работники на передовой в нашей борьбе с COVID-19. Была глубоко впечатлена их энергией и мотивацией, а также приверженностью нашему общему будущему. Все они приветствовали инвестиции «NextGenerationEU».

Эта программа восстановления станет основой наших действий во время председательства Словении. Европейцы хотят, наконец, оставить эту пандемию позади. И все мы здесь, чтобы помочь им добиться именно этого», - сказала глава Еврокомиссии.

В то же время У. Ляйен считает, что кампания вакцинации является решающим фактором в борьбе с пандемией.

«Наша настойчивость окупается. В середине апреля мы отставали от США на 25% по количеству взрослых, получивших хотя бы одну дозу. Сегодня это всего 5% - разрыв практически ликвидирован.

Тем не менее, мы должны значительно активизировать наши усилия, чтобы убедить людей в Европе пройти вакцинацию. Прививки означают защиту. Прививки означают свободу. Лучшим доказательством этого является то, что на данный момент 250 млн вакцинированных людей загрузили свои цифровые сертификаты ЕС. Это большой успех. И мы будем интенсивно работать со словенским председательством, чтобы закрепить эти успехи, заверила У. Ляйен.