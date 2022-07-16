16 Июля 2022 05:31

Прививки от опасных болезней не получили 25 млн детей – ВОЗ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) бьют тревогу: 25 млн детей в прошлом году не получили жизненно важные прививки. В целом уровень вакцинации достиг самой низкой отметки за три десятилетия. Подобный провал стал следствием пандемии, из-за которой системы здравоохранения по всему миру работали с повышенной нагрузкой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Новости ООН.

Число детей, получивших три дозы вакцины DTaP, защищающей от дифтерии, столбняка и коклюша, снизилось в 2019–2021 годы на 5 %. Охват иммунизацией составил таким образом 81 %.

«Показатели вакцинации тремя дозами DTaP взяты за основу при оценке уровня иммунизации детей внутри стран и в мире в целом», – пояснила журналистам д-р Кейт О’Брайен, директор ВОЗ по вопросам иммунизации, выступая в Женеве. По ее словам, этот показатель снижается второй год подряд.

В ВОЗ надеялись, что в 2021 году ситуация выправится, но этого не случилось – охват иммунизацией снова сократился.

«В прошлом году 25 млн детей не получили одну или больше доз DTaP, а это значит, что нам могут грозить вспышки заболеваний, рост смертности, а дети, перенесшие инфекции, которые можно предотвратить, будут всю жизнь страдать от их последствий», – предупредила представительница Всемирной организации здравоохранения.

В ВОЗ настаивают на том, что наряду с мерами по борьбе с COVID-19 страны обязаны вакцинировать население от таких смертельно опасных инфекций, как корь, пневмония или диарея.

«Мы должны обеспечить иммунизацию детей, пропустивших дозы в 2020–2021 годах, – подчеркнула она. – Это означает восстановление программ иммунизации».

Под угрозой оказалось и обязательство к 2030 году вакцинировать от смертельно опасных болезней каждого ребенка.

«Крайне тревожно наблюдать самое значительное снижение показателей иммунизации за жизнь целого поколения», – заявил заместитель директора ЮНИСЕФ по вопросам иммунизации Эфрем Текле Леманго, обращаясь к журналистам по видеосвязи из Нью-Йорка.

По его словам, в Детском фонде ООН крайне обеспокоены последствиями для здоровья населения планеты, особенно юных жителей стран с низким и средним уровнем дохода.

Например, недостаточный уровень иммунизации привел к вспышкам кори и полиомиелита в Малави и Мозамбике. Крупнейшие за последние десятилетия вспышки кори наблюдались также в минувшем году в Сомали, Йемене, Нигерии, Афганистане и Эфиопии. В ЮНИСЕФ беспокоятся, что это может повториться, если не принять меры.

«К сожалению, пока не видно, чтобы ситуация выправлялась, наоборот, показатели иммунизации продолжают снижаться, и мы уже столкнулись с последствиями», – подчеркнул Леманго.

Самое большое сокращение приходится на самые уязвимые страны, где в результате различных кризисов дети страдают от недоедания и истощения. «Для истощенного ребенка любая инфекция может быть смертельно опасна, так как его ослабленная иммунная система не способна оказывать должное сопротивление», – добавил представитель ЮНИСЕФ.

Вместе с тем, по его словам, пандемия, при всех ее трагических последствиях, дает повод для надежды.

«Несмотря на все трудности, наш коллективный опыт последних двух лет позволяет верить, что при наличии политической воли, поддержки населения и финансирования на должном уровне мы можем охватить вакцинами миллиарды людей, в том числе живущих в труднодоступных уголках планеты», – отметил Эфрем Текле Леманго.

Он призвал сделать все, чтобы использовать этот опыт и обеспечить вакцинацию населения и от других заболеваний.