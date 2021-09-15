17:09, 15 Сентябрь 2021 | GMT +6
Прививки от КВИ получили 213 тысяч жителей Атырауской области
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В регионе, где продолжается массовая вакцинация населения от Covid-19, за сутки прививки получили 1 143 человека, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за день первый компонент вакцин от коронавирусной инфекции получили 1 143 местных жителя. Среди привившихся: 17 медиков, 15 педагогов, 33 студента, 8 госслужащих, 2 сотрудника закрытых учреждений, 100 человек с хроническими заболеваниями, 968 местных жителей.
Всего в период с 1 февраля первым компонентом вакцин от коронавирусной инфекции вакцинировано 213 347 человек. Вторым компонентом вакцин привито 163 284 местных жителя.
Напомним, что в регионе действует колл-центр по вакцинации населения. Получить информацию о наличии вакцин в поликлиниках можно по номеру: 98-02-92. Как ранее сообщалось, за сутки COVID-19 подтвердился у 93 жителей Атырауской области.