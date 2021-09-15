Прививки от КВИ получили 213 тысяч жителей Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В регионе, где продолжается массовая вакцинация населения от Covid-19, за сутки прививки получили 1 143 человека, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за день первый компонент вакцин от коронавирусной инфекции получили 1 143 местных жителя. Среди привившихся: 17 медиков, 15 педагогов, 33 студента, 8 госслужащих, 2 сотрудника закрытых учреждений, 100 человек с хроническими заболеваниями, 968 местных жителей.