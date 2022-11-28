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Прививки от гриппа получили 65 тысяч жителей Атырауской области

28 Ноября 2022, 17:54
Прививки от гриппа получили 65 тысяч жителей Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Прививки от гриппа получили 65 тысяч жителей Атырауской области. Об этом сообщила главный специалист областного департамента санитарно-эпидемиологического контроля Гүлдана Бисенбай, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«19 сентября Главный государственный санитарный врач Республики Казахстан подписал постановление о проведении санитарно-противоэпидемических мероприятий по гриппу и ОРВИ. В регионе обеспечена готовность медицинских организаций к проведению иммунизации против гриппа, приему больных с гриппом и ОРВИ, а также готовность лабораторий к проведению исследований. Вакцинацией против гриппа охвачено 9,7% населения области. Из них 63 119 человек привиты на бесплатной основе, 1 675 – за счет работодателей. Среди детей до 14 лет вакцинированы 11 893 ребенка. Случаев осложнений после вакцинации не зарегистрировано», – сказала Гулдана Бисенбай.
В новом эпидемиологическом сезоне в Атырау зарегистрировано семь случаев лабораторно подтвержденной заболеваемости гриппом. В последнее время выявляется тип гриппа «В».


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