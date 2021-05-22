Прививки от COVID-19 получила треть нефтепереработчиков в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - На Атырауском НПЗ продолжается кампания по вакцинации против коронавирусной инфекции. В настоящее время заводчан начали прививать вторым компонентом вакцины «Спутник V»,передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Всего вакцину получили уже более 700 сотрудников АНПЗ и подрядных организаций. То есть, почти треть персонала защищены от серьёзных последствий коронавируса. 160 работников прошли второй этап вакцинации», - сообщили в пресс-службе предприятия.

«Я постоянно нахожусь на работе, тесно работаю с ИТР предприятия, руководителями, сотрудниками сторонних организаций. Поэтому решил вакцинироваться. Уверен, только массовая вакцинация способна остановить распространение опасного вируса и поможет нам вернуться к нормальному графику работы без тревог за здоровье близких и собственную безопасность», - рассказал руководитель установки глубокой переработки нефти Абат Абилхайров.

«На Атырауском НПЗ для проведения вакцинации созданы все условия. Чтобы сотрудники могли получить вакцину без отрыва от производства в медицинском центре завода имеется процедурный кабинет и кабинет наблюдения за вакцинированными. Непосредственно перед введением вакцины работники предприятия проходят медосмотр. Прививка делается только при нормальных показателях температуры тела, артериального давления, частоты сердечных сокращений, уровня кислорода в крови», - рассказали в пресс-службе завода.