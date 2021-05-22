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    12:27, 22 Май 2021 | GMT +6

    Прививки от COVID-19 получила треть нефтепереработчиков в Атырау

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - На Атырауском НПЗ продолжается кампания по вакцинации против коронавирусной инфекции. В настоящее время заводчан начали прививать вторым компонентом вакцины «Спутник V»,передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Всего вакцину получили уже более 700 сотрудников АНПЗ и подрядных организаций. То есть, почти треть персонала защищены от серьёзных последствий коронавируса. 160 работников прошли второй этап вакцинации», - сообщили в пресс-службе предприятия.

    «Я постоянно нахожусь на работе, тесно работаю с ИТР предприятия, руководителями, сотрудниками сторонних организаций. Поэтому решил вакцинироваться. Уверен, только массовая вакцинация способна остановить распространение опасного вируса и поможет нам вернуться к нормальному графику работы без тревог за здоровье близких и собственную безопасность», - рассказал руководитель установки глубокой переработки нефти Абат Абилхайров.
    «На Атырауском НПЗ для проведения вакцинации созданы все условия. Чтобы сотрудники могли получить вакцину без отрыва от производства в медицинском центре завода имеется процедурный кабинет и кабинет наблюдения за вакцинированными. Непосредственно перед введением вакцины работники предприятия проходят медосмотр. Прививка делается только при нормальных показателях температуры тела, артериального давления, частоты сердечных сокращений, уровня кислорода в крови», - рассказали в пресс-службе завода.


    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Коронавирус в РК Вакцинация
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