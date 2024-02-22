Прививка от кори: что делать казахстанцам в случае наличия противопоказаний к вакцине

В Министерстве здравоохранения РК озвучили протокол лечения и профилактики кори, передает корреспондент агентства Kazinform.

— По информации РГП на ПХВ «Национальный координационный центр экстренной медицины» в связи со вспышкой кори и в целях предупреждения распространения инфекционных заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем, все сотрудники станций скорой медицинской помощи регионов обслуживают вызовы в медицинских масках. Изоляция больного — до 5 дней от момента появления сыпи. Разобщение непривитых контактных лиц — с 8 дня инкубации до 17 дней, контактных, подвергшихся пассивной иммунизации — до 21 дня, — сообщили в министерстве в ответ на официальный запрос редакции агентства Kazinform.

Кроме того, согласно предоставленной информации, проводится иммунизация контактных лиц в эпидемических очагах в возрасте до 25 лет (не привитых, без данных о прививке или привитых одной дозой) живой комбинированной вакциной КЭПК; живой моновалентной вакциной против кори.