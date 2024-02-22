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    17:15, 22 Февраль 2024 | GMT +6

    Прививка от кори: что делать казахстанцам в случае наличия противопоказаний к вакцине

    Более 28 тысяч детей получат прививку против кори в СКО
    Фото: Виктор Федюнин / агентство Kazinform.

    В Министерстве здравоохранения РК озвучили протокол лечения и профилактики кори, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — По информации РГП на ПХВ «Национальный координационный центр экстренной медицины» в связи со вспышкой кори и в целях предупреждения распространения инфекционных заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем, все сотрудники станций скорой медицинской помощи регионов обслуживают вызовы в медицинских масках. Изоляция больного — до 5 дней от момента появления сыпи. Разобщение непривитых контактных лиц — с 8 дня инкубации до 17 дней, контактных, подвергшихся пассивной иммунизации — до 21 дня, — сообщили в министерстве в ответ на официальный запрос редакции агентства Kazinform.

    Кроме того, согласно предоставленной информации, проводится иммунизация контактных лиц в эпидемических очагах в возрасте до 25 лет (не привитых, без данных о прививке или привитых одной дозой) живой комбинированной вакциной КЭПК; живой моновалентной вакциной против кори.

    — При наличии противопоказаний вводят специфический противокоревой иммуноглобулин. Экстренная профилактика нормальным иммуноглобулином человека проводится беременным в первые 5 дней после контакта с больным корью, — говорится в ответе.

    Теги:
    Вакцинация Корь Прививки Минздрав РК
    Азамат Сыздыкбаев
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
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