Прививка от COVID-19 не может дать положительный ПЦР-тест, заявили российские ученые

МОСКВА. ТАСС - КАЗИНФОРМ - Вакцина против коронавируса не может стать причиной положительного результата ПЦР-теста или антигенного теста, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

«<…> Вакцина против COVID-19 не может дать положительный результат ПЦР-теста или лабораторного теста на антиген. Это объясняется тем, что при тестировании проверяется наличие активного заболевания, а не иммунитет человека», - говорится в сообщении.

Также в ведомстве отметили, что после прививки можно заболеть, такие случаи описаны. Но это происходит не из-за вакцинации, а при последующем заражении вирусом.

В РФ сейчас зарегистрированы четыре российские вакцины против коронавируса: «Спутник V» и «Спутник Лайт», разработанные Центром им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава, «Эпиваккорона» центра «Вектор» Роспотребнадзора и «Ковивак» Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова Российской академии наук.