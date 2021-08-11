Прививайся и выигрывай: в Сарани разыгрывают ценные подарки среди вакцинированных

САРАНЬ. КАЗИНФОРМ – Аппарат акима города Сарани проводит розыгрыш электроники и бытовой техники среди вакцинированных с 7 по 15 августа, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Участниками мероприятия могут быть жители Сарани и посёлка Актас. Для получения ценного подарка нужно выполнить два простых условия: получить первый компонент вакцины от коронавирусной инфекции и записать свою фамилию и имя в журнале розыгрыша в пунктах вакцинации.

Среди привитых от 18 до 50 лет разыграют смартфон, беспроводные наушники, смарт-часы, пауэрбанк и фен.

Для возрастной категории от 50 лет и старше пройдёт розыгрыш бытовой техники. Среди призов - стиральная машина, микроволновая печь, электропечь ASEL, блендер, мультиварка и утюг.

Розыгрыш состоится в прямом эфире 16 августа в 15:00 на социальной странице Instagram аппарата акима города Сарани @apparat_akima_saran.







