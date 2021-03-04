Прививать от коронавируса учителей начали в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Карагандинской области продолжается вакцинация от коронавирусной инфекции. С третьего марта прививки против COVID-19 начали получать педагоги. Процедура добровольная и бесплатная.

«В Карагандинской области идёт вакцинация лиц из групп риска. В первую очередь шли медицинские работники. На сегодняшний день привито 2 400 медиков, из которых 704 получили два компонента и имеют паспорт вакцинации. Медицинские работники продолжают вакцинироваться. И теперь к ним присоединились педагоги», - сказала руководитель Службы общественного здоровья Карагандинской области Бибигуль Тулегенова.

По её словам, имеется список из 6 200 учителей, желающих сделать прививку. Педагогов распределят между действующими центрами вакцинации. График составляется.

«Я пришла совершенно осознанно, без всяких сомнений. Понимаю, что вакцинация поможет остановить пандемию. Нам, учителям, это надо, потому что общаемся с большим количеством людей - детьми, родителями. Российской вакцине «Спутник V» доверяю. В Новосибирске близкая подруга работает в науке - как только у них появилась вакцина, она сразу же привилась, и никаких осложнений не было», - поделилась учитель гимназии им. К. Сатпаева Варвара Дыдышко, одна из первых получившая прививку.

Планируется, что с апреля в Карагандинской области начнут вакцинировать сотрудников силовых структур. С мая может начаться массовая вакцинация населения.

Напомним, вакцинация в Казахстане стартовала первого февраля. Сейчас прививки делают российским препаратом «Спутник V», который производится на базе Карагандинского фармацевтического комплекса. Позднее станет доступна отечественная вакцина QazCovid-in. В 2021 году планируется привить порядка 6 миллионов казахстанцев, что составляет треть населения страны.