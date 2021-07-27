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Прививать детей в возрасте 12-15 лет планируют в Греции

27 Июля 2021 11:40
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Прививать детей в возрасте 12-15 лет планируют в Греции

АФИНЫ. КАЗИНФОРМ – В Греции планируют прививать молодежь в возрасте 12-15 лет с использованием вакцин Pfizer/BioNTech и Moderna с целью снизить новые случаи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Reuters.

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По словам главы комитета по вакцинации Греции Марии Теодориду, вакцинация среди молодежи способствует более эффективной защите уязвимых групп молодых людей и их знакомых, а также их быстрому возвращению в школы к началу сентября.

Более 10,2 миллиона доз первого компонента вакцины были использованы в Греции, население которой насчитывает около 11 миллионов людей. Говорится, что около 46, 8% населения привиты полностью.

Правительство страны планирует довести уровень вакцинации в стране до 70% к осени.

За прошлые сутки в стране зафиксировали 2070 случаев коронавирусной инфекции и пять летальных случаев. Общее число заболевших насчитывает 477 975. С начала пандемии в стране погибло 12903 человек.


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#Греция   #Коронавирус в мире   #Вакцинация   #Мировые новости  
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Автор:

Adlet Seilkhanov

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