Прививать детей в возрасте 12-15 лет планируют в Греции

АФИНЫ. КАЗИНФОРМ – В Греции планируют прививать молодежь в возрасте 12-15 лет с использованием вакцин Pfizer/BioNTech и Moderna с целью снизить новые случаи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Reuters.

По словам главы комитета по вакцинации Греции Марии Теодориду, вакцинация среди молодежи способствует более эффективной защите уязвимых групп молодых людей и их знакомых, а также их быстрому возвращению в школы к началу сентября.

Более 10,2 миллиона доз первого компонента вакцины были использованы в Греции, население которой насчитывает около 11 миллионов людей. Говорится, что около 46, 8% населения привиты полностью.

Правительство страны планирует довести уровень вакцинации в стране до 70% к осени.

За прошлые сутки в стране зафиксировали 2070 случаев коронавирусной инфекции и пять летальных случаев. Общее число заболевших насчитывает 477 975. С начала пандемии в стране погибло 12903 человек.