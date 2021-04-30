Прививать бесплатно иностранных студентов будут в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Алексей Цой еще раз напомнил, каким категориям людей в Казахстане вакцинация проводится на бесплатной основе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время вакцинация как для граждан Казахстана, так и граждан, имеющих вид на жительство и постоянно проживающих на территории РК, проводится бесплатно», - сказал Алексей Цой на отчетной встрече с населением.

Кроме того, по его словам, бесплатная вакцинация полагается некоторым категориям иностранцев.

«Помимо этого, буквально вчера на заседании МВК по противодействию коронавирусной инфекции было принято решение, что иностранные студенты и трудовые мигранты, которые находятся внутри страны более 3 месяцев также будут прививаться бесплатно для обеспечения коллективного иммунитета нашей страны» - отметил министр.

Ранее министр озвучил приоритетные направления работы ведомства на ближайшие годы.

Кроме того, А. Цой поделился планами о завозе арабской вакцины, созданной по китайской технологии.

«Буквально сегодня мы получаем дополнительно арабскую вакцину, произведенную по китайской технологии компании «Синофарм». Сейчас мы также ожидаем эту вакцину, она поступит в регионы. Таким образом, у нас три вакцины будут доступны для населения», - сообщил глава Минздрава.