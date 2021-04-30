РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:30, 30 Апрель 2021 | GMT +6

    Прививать бесплатно иностранных студентов будут в Казахстане

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Алексей Цой еще раз напомнил, каким категориям людей в Казахстане вакцинация проводится на бесплатной основе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В настоящее время вакцинация как для граждан Казахстана, так и граждан, имеющих вид на жительство и постоянно проживающих на территории РК, проводится бесплатно», - сказал Алексей Цой на отчетной встрече с населением.

    Кроме того, по его словам, бесплатная вакцинация полагается некоторым категориям иностранцев.

    «Помимо этого, буквально вчера на заседании МВК по противодействию коронавирусной инфекции было принято решение, что иностранные студенты и трудовые мигранты, которые находятся внутри страны более 3 месяцев также будут прививаться бесплатно для обеспечения коллективного иммунитета нашей страны» - отметил министр.

    Ранее министр озвучил приоритетные направления работы ведомства на ближайшие годы.

    Кроме того, А. Цой поделился планами о завозе арабской вакцины, созданной по китайской технологии.

    «Буквально сегодня мы получаем дополнительно арабскую вакцину, произведенную по китайской технологии компании «Синофарм». Сейчас мы также ожидаем эту вакцину, она поступит в регионы. Таким образом, у нас три вакцины будут доступны для населения», - сообщил глава Минздрава.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в мире Вакцинация Главная Минздрав РК
    Сейчас читают
    Сегодня, 21:51
    Дни медцентра УДП прошли в Жамбылской области
    Сегодня, 21:32
    В Казахстане начнут производить препараты «АстраЗенека»
    Сегодня, 21:14
    Аким Шымкента обещает горожанам решение ключевых проблем
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!