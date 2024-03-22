Прививаем любовь к традициям с детства – интернациональная семья из Костанайской области о Наурызе

Семья Дукенбаевых – настоящий пример интернациональной семьи. Батырхан и Милина, вместе с сыном Рауханом, как и все казахстанцы, отметят светлый и весенний праздник Наурыз. О своих особенностях празднования они поделились с корреспондентом агентства Kazinform.

Молодая семья проживает в браке четвертый год. Разнообразие национальностей в семье дает о себе знать – такая пестрота накладывает отпечаток на традиции и особенности проведения праздников.

- Наурыз для нас очень теплый и семейный праздник. Конечно же, все собираемся за большим столом в родительском доме, дружной семьей. Готовим бешбармак, бауырсаки, шелпеки. Обязательно все делаем вместе. Конечно же, потом любим «почаевничать». На такой ноте и проходят праздничные дни. Главное - быть всем вместе, несмотря на расстояние или какие-то дела. Понятие «семья» для нас очень важно, – рассказывает Милина.

Фото: личный архив семьи Дукенбаевых

Больше всего «разных кровей» впитал в себя сын супругов – Раухан. Сама Милина является украинкой (родители чистокровные украинцы), а Батырхан - казахом (мама мужчины - русская, а папа – казах). Бабушка и дедушка со стороны Батырхана имеют также казахские и немецкие корни. Милина отмечает, что из-за такого количества национальностей она нередко называет своего сына «интернациональным ребенком».

Фото: личный архив семьи Дукенбаевых

- Мы стараемся воспитывать его толерантным, прививать любовь к людям и учим не делить людей на национальности и так далее. Раухан ходит в казахскую группу в садике, развиваем его навыки общения на нескольких языках. Когда ему исполнился годик, провели обряд «обрезания пут» в национальном стиле. То есть, делаем все, чтобы он впитывал в себя национальный колорит, понимал свои корни и в то же время с уважением относился к другим народам, – подчеркивает девушка.

Многообразие народов в семье отражается и на почитании традиций в целом. Девушка поясняет, что несмотря на разное вероисповедание, все обычаи и традиции они стараются соблюдать, делая уникальной свою семью для окружающих.