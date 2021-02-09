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    13:43, 09 Февраль 2021 | GMT +6

    Привитый человек переносит тяжелые инфекционные заболевания в легкой форме - медсестра

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Медсестра мобильной бригады поликлиники №15 города Нур-Султан Анар Ашимова прокомментировала ход кампании по вакцинации против коронавируса в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Медсестра мобильной бригады в числе первых привилась вакциной от коронавируса.

    «Мы не должны сомневаться в эффективности вакцины, так как она защищает организм от различных инфекций, бактерий и вирусов. Я также привилась вакциной. Никаких побочных эффектов у меня не наблюдалось. Нет причин бояться вакцины. Вакцина дает организму энергию и защищает от инфекции», - рассказывает Анар Ашимова.

    Наряду с этим она отмечает, что нет гарантии того, что вакцинированный человек не заболеет.

    «Однако привитый человек переносит тяжелые инфекционные заболевания в легкой форме. Думаю, что уже не за горами то время, когда люди могут ходить без маски, если будут соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы и проводить профилактику», - сказала медсестра городской поликлиники.

    Напомним, 1 февраля в Казахстане началась кампания по добровольной вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19. В числе первых, кто получил вакцину от коронавируса, оказалось руководство Министерства здравоохранения РК в лице главного государственного санитарного врача Казахстана Ерлана Киясова и вице-министра здравоохранения Ажар Гиният.

    С 1 февраля вакциной против коронавирусной инфекции в Нур-Султане привились 719 медицинских работников.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Минздрав РК
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