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Привитых какой вакциной больше всего среди скончавшихся от коронавируса

12 Ноября 2021 19:21
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Привитых какой вакциной больше всего среди скончавшихся от коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Алексей Цой привел статистику умерших от коронавирусной инфекции казахстанцев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«За период с февраля по октябрь 2021 года 930 летальных случаев среди вакцинированных граждан. Среди не вакцинированных скончалось 13 165 человек. То есть, вы видите, в 16 раз количество не вакцинированных среди скончавшихся от коронавируса больше. Это порядка 7,1% от общего количества», - сказал Алексей Цой на брифинге в СЦК.

«Если посмотреть в разрезе вакцин, то 47 граждан скончалось, привившись CoronaVac, 681 Спутником-V, Hayat-Vax – 75, Vero Cell – 2, Vero Cell Sinofarm – 33, Sinofarm SARS-CoV-2 – 36 человек», - добавил министр.

Ранее, министр здравоохранения Алексей Цой рассказал о сроках ревакцинации.

«У нас возможность ревакцинироваться появилась – мы начали в феврале, если вы посчитаете, получив две дозы, то как раз выходит это время. И в первую очередь, в феврале у нас работники первой линии прививались. Поэтому сейчас все логично», - сказал А. Цой.

Кроме того, глава Минздрава прокомментировал вопрос переполненных в пандемию автобусов.

«Эти требования есть, если есть конкретный случай с документацией, с фиксирование, накладываются штрафы на организатора перевозок. Каждая компания обязана, она несет ответственность за соблюдение санэпидрежима на своих объектах либо на транспортных средствах», - отметил А. Цой.



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#Минздрав РК   #Здравоохранение   #Общество   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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