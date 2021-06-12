Привитые от COVID-19 отстраняются от донорства крови и ее компонентов на две недели

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вакцинированные лица от коронавируса отстраняются от донорства крови и ее компонентов на две недели. Об этом прописано в постановлении Главного государственного санитарного врача Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

У пациентов, получающих иммуносупрессивную терапию, и пациентов с иммунодефицитом может не развиться достаточный иммунный ответ. Поэтому прием препаратов, угнетающих функцию иммунной системы, противопоказан, как минимум, один месяц до и после вакцинации из-за риска снижения иммуногенности.

Острые инфекционные и неинфекционные заболевания являются временными противопоказаниями для проведения прививок. Вакцинацию проводят через 2-4 недели после выздоровления или ремиссии. При острых кишечных заболеваниях вакцинацию проводят после нормализации состояния здоровья.

Лица, получившие прививку против КВИ инактивированными вакцинами (Hayat-Vax, QazVac, «КоронаВак» и другие) и векторной вакциной («Спутник V»), отстраняются от донорства крови и ее компонентов на две недели. При использовании живых вакцин привитые лица отстраняются от донорства крови и ее компонентов сроком на четыре недели.

Не подлежат вакцинации против КВИ лица с острой и бессипмтомной формой КВИ. Лица, контактировавшие с больным инфекционным заболеванием, включая КВИ, прививаются после завершения срока карантина. При этом исключение составляют медицинские работники, которые контактируют с больным КВИ по роду своей профессиональной деятельности в средствах индивидуальной защиты.

Перед вакцинацией не проводится скрининг на наличие антител против КВИ (ИФА и ПЦР-исследование).

Переболевших любыми формами КВИ рекомендуется привить полным курсом вакцинации через 6 месяцев после выздоровления и с учетом оценки состояния перед вакцинацией. При этом допускается проведение вакцинации переболевшим КВИ через три месяца после выздоровления.

Вакцинация населения проводится в прививочных пунктах территориальных медицинских организаций, вакцинация специального контингента - по месту службы соответствующего ведомства. Допускается с целью повышения доступности вакцинации для населения и упрощения процесса получения прививки организовывать передвижные прививочные пункты или выездные прививочные бригады.

Для вакцинации лиц с ограниченными возможностями из числа инвалидов организовывается проведение вакцинации против КВИ с выездом на дом.

В соответствии с количеством подлежащих иммунизации лиц, рассчитывают необходимое количество прививочных бригад, медицинских работников, в том числе иммунологов, врачей общей практики, терапевтов, среднего медицинского персонала, регистраторов с медицинским образованием, количество вакцины, других расходных материалов, холодильного оборудования, автотранспорта.