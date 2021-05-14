Привитые американцы снимут маски
Для полной вакцинации чаще всего необходимо получить две дозы препарата. По данным американских Центров по контролю и профилактике заболеваний (СDC), обе прививки уже сделали почти 119 млн жителей США (или около 35% населения страны), а одну - около 156 млн человек. Эксперты надеются, что новые правила не только помогут США вернуться к нормальному образу жизни, но и убедят большее число американцев пройти вакцинацию.
Отмену масочного режима для вакцинированных прокомментировал президент США Джо Байден - сам он при этом был без маски. Ранее он не надевал ее во время встречи с республиканскими депутатами в Белом доме.
«Я думаю, это очень важное достижение, прекрасный день», - сказал Байден. «Те, кто полностью вакцинированы и могут снять маски, заслужили право улыбаться окружающим - американцы известны этим по всему миру», - добавил президент и улыбнулся.
Впрочем, в некоторых ситуациях американскую улыбку все еще придется прятать - даже тем, кто сделал обе прививки. Власти рекомендуют носить маски в местах большого скопления людей, таких как общественный транспорт или больницы. Кроме того, некоторые компании и магазины по-прежнему будут требовать от своих сотрудников и клиентов соблюдать масочный режим и нормы социального дистанцирования.