Привитые американцы снимут маски

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ - Американские власти заявили, что граждане страны, прошедшие полную вакцинацию от коронавируса, смогут в большинстве случаев отказаться от ношения масок в помещениях и на улице. Кроме того, им больше не нужно будет соблюдать правила социального дистанцирования, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

Для полной вакцинации чаще всего необходимо получить две дозы препарата. По данным американских Центров по контролю и профилактике заболеваний (СDC), обе прививки уже сделали почти 119 млн жителей США (или около 35% населения страны), а одну - около 156 млн человек. Эксперты надеются, что новые правила не только помогут США вернуться к нормальному образу жизни, но и убедят большее число американцев пройти вакцинацию.

Отмену масочного режима для вакцинированных прокомментировал президент США Джо Байден - сам он при этом был без маски. Ранее он не надевал ее во время встречи с республиканскими депутатами в Белом доме.

«Я думаю, это очень важное достижение, прекрасный день», - сказал Байден. «Те, кто полностью вакцинированы и могут снять маски, заслужили право улыбаться окружающим - американцы известны этим по всему миру», - добавил президент и улыбнулся.

Впрочем, в некоторых ситуациях американскую улыбку все еще придется прятать - даже тем, кто сделал обе прививки. Власти рекомендуют носить маски в местах большого скопления людей, таких как общественный транспорт или больницы. Кроме того, некоторые компании и магазины по-прежнему будут требовать от своих сотрудников и клиентов соблюдать масочный режим и нормы социального дистанцирования.