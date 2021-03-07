Привиться повторно при низком числе антител после вакцинации от COVID-19 советует эксперт

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Людям, у которых после вакцинации или выздоровления от COVID-19 не образовалось достаточное количество антител, следует дополнительно прививаться против вируса. При этом однозначные критерии необходимости повторной вакцинации для различных категорий пациентов пока не определены, рассказал журналистам исполняющий обязанности директора ФГБУ «НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева» Минздрава России Дмитрий Лиознов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство ТАСС.

«Считается, что в течение года - двух мы сможем привить все группы риска, также тех, кто перенес заболевание или тех, кто был вакцинирован, но у них недостаточный иммунный ответ на ковид, на вакцинацию. Соответственно их нужно тоже или повторно вакцинировать, или вакцинировать после заболевания. Единственная сложность - у нас пока нет критериев, на основе которых мы должны прививать тех, кто переболел», - пояснил Лиознов в своем докладе на XXIII конгрессе педиатров России.

Необходимость повторной вакцинации от коронавируса зависит от уровня иммуноглобулина в крови, от клеточного ответа организма, а также от ряда других факторов, отметил он. При этом сохраняются вопросы относительно прививок для особых групп населения - детей, беременных, лиц с сопутствующими заболеваниями, в частности, онкологическими или аутоиммунными.

Лиознов также обратил внимание, что растет число жителей России, которые прививаются трижды в обход системы учета и контроля вакцинации, поскольку у них отсутствует достаточный титр антител в крови. Отмечаются случаи, при которых пациенты сначала прививались вакциной «Эпиваккорона», а затем вакцинировались «Спутником V». Подобная практика, по его мнению, несет за собой ряд вопросов относительно ее последствий для здоровья граждан.

Напомним, 1 февраля в Казахстане началась кампания по добровольной вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19. В числе первых, кто получил вакцину от коронавируса, оказалось руководство Министерства здравоохранения РК в лице главного государственного санитарного врача Казахстана Ерлана Киясова и вице-министра здравоохранения Ажар Гиният.

21 декабря 2020 года сообщалось, что в Казахстане начато производство вакцины «Спутник V». В первом полугодии планируется провакцинировать до 2 млн человек, во втором полугодии - 3-4 млн человек.