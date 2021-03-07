Привиться повторно при низком числе антител после вакцинации от COVID-19 советует эксперт
«Считается, что в течение года - двух мы сможем привить все группы риска, также тех, кто перенес заболевание или тех, кто был вакцинирован, но у них недостаточный иммунный ответ на ковид, на вакцинацию. Соответственно их нужно тоже или повторно вакцинировать, или вакцинировать после заболевания. Единственная сложность - у нас пока нет критериев, на основе которых мы должны прививать тех, кто переболел», - пояснил Лиознов в своем докладе на XXIII конгрессе педиатров России.
Необходимость повторной вакцинации от коронавируса зависит от уровня иммуноглобулина в крови, от клеточного ответа организма, а также от ряда других факторов, отметил он. При этом сохраняются вопросы относительно прививок для особых групп населения - детей, беременных, лиц с сопутствующими заболеваниями, в частности, онкологическими или аутоиммунными.
Лиознов также обратил внимание, что растет число жителей России, которые прививаются трижды в обход системы учета и контроля вакцинации, поскольку у них отсутствует достаточный титр антител в крови. Отмечаются случаи, при которых пациенты сначала прививались вакциной «Эпиваккорона», а затем вакцинировались «Спутником V». Подобная практика, по его мнению, несет за собой ряд вопросов относительно ее последствий для здоровья граждан.
Напомним, 1 февраля в Казахстане началась кампания по добровольной вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19. В числе первых, кто получил вакцину от коронавируса, оказалось руководство Министерства здравоохранения РК в лице главного государственного санитарного врача Казахстана Ерлана Киясова и вице-министра здравоохранения Ажар Гиният.
21 декабря 2020 года сообщалось, что в Казахстане начато производство вакцины «Спутник V». В первом полугодии планируется провакцинировать до 2 млн человек, во втором полугодии - 3-4 млн человек.