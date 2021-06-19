Привиться от коронавируса вакциной CoronaVac смогут жители ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В медицинские организации Восточного Казахстана поступила первая партия вакцины против коронавируса CoronaVac, разработанная китайской биофармацевтической компанией Sinovac, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр Восточно-Казахстанской области.

Вакцина CoronaVac одобрена Министерством здравоохранения к применению на территории Казахстана. Этот препарат станет четвёртым из тех, что будут доступны гражданам для вакцинации против коронавирусной инфекции COVID-19.

11 июня в Восточный Казахстан доставили 38 тысяч доз первого и второго компонента китайской вакцины. В настоящее время дозы распределили по всем медицинским организациям. Об этом сообщила в ходе пресс-конференции заместитель руководителя Управления здравоохранения Ельмира Рахимбаева. По её словам, этой партией будет привито 19 тысяч жителей региона. 9 500 доз передано в Усть-Каменогорск, столько же – в Семей.

Вакцинация препаратом CoronaVac проводится в два этапа с интервалом 14 – 28 дней. Так же, как и у других препаратов против коронавируса, у китайской вакцины есть временный медицинский отвод и постоянный. Вакцина противопоказана людям, у которых в прошлом были тяжёлые аллергические реакции на вакцины, людям с тяжёлыми неврологическими заболеваниями, беременным или кормящим женщинам, детям до 18 лет. С осторожностью следует получать прививку CoronaVac тем, у кого есть заболевания, связанные с иммунным статусом, то есть онкология, ВИЧ, СПИД. Перед процедурой лучше проконсультироваться с участковым врачом.

По данным Ельмиры Рахимбаевой, на сегодняшний день жители Восточного Казахстана для прохождения вакцинации могут выбирать любой из двух препаратов – «Спутник V» и CoronaVac, которые находятся в наличии во всех медицинских учреждениях городов и районов.

«С начала февраля мы получили шесть тысяч доз отечественной вакцины QazVac, 38 тысяч доз CoronaVac, около 82 тысяч доз «Спутник V». Ещё было 82 тысячи доз Hayat-Vax, но сейчас процедура вакцинации этим препаратом завершена. Итого 208 тысяч доз. У нас в наличии 59 тысяч доз российского препарата. Вчера получили 40 тысяч доз второго компонента «Спутник V», – отмечает Ельмира Рахимбаева.

Таким образом, уже защитились от коронавируса 198 тысяч жителей Восточного Казахстана. До октября планируется вакцинировать 747 тысяч восточноказахстанцев. Для того чтобы повысить доступность и комфорт для населения, регулярно увеличивается количество прививочных пунктов.

По словам заведующей отделением участковой службы поликлиники № 2 города Усть-Каменогорска Айгерим Шариповой, с начала вакцинации в прививочном пункте поликлиники прошли иммунизацию около девяти тысяч человек.

«Сначала мы вакцинировали медицинских работников, педагогов, полицейских и военных. Сейчас активно работаем с населением города. Люди к нам приходят и в субботу, и в воскресенье. Для удобства прививочный пункт открыт ежедневно до 20:00. Сейчас получили первый и второй компонент вакцины CoronaVac», – отметила Айгерим Шарипова.

Кроме того, у устькаменогорцев появилась возможность вакцинироваться в медицинских точках, расположенных в торговых домах АДК-River, «Император» и «Евразия».

«Во всех прививочных пунктах достаточное количество вакцины. Мы хотим провести максимальный охват вакцинацией людей с хроническими заболеваниями, поскольку эта категория лиц переносит коронавирус очень тяжело», – рассказала Ельмира Рахимбаева.

Примечательно, что специалисты уже сейчас прослеживают прямо пропорциональную связь – чем большее количество людей проходит вакцинацию, тем меньшее число заболеваний коронавирусом регистрируется в регионе. Именно поэтому главные врачи медицинских организаций проводят на предприятиях информационно-разъяснительную работу о необходимости получения прививки, ведь это забота о собственном здоровье и своих близких.

«Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что мы должны максимально обезопасить наших детей от этого заболевания. Недавно беседовали с педагогами. Хочу отметить, что их никто не принуждает, ведь вакцинация носит добровольный характер. Это, скорее, гражданская позиция учителя, – сказала Ельмира Рахимбаева. – Мы наблюдаем, какие последствия бывают у заболевших людей. У некоторых обширное поражение лёгких, кто-то лежит в реанимации по 30–40 дней. Потом ещё необходим год для полной реабилитации. Ведь вирус очень коварный, он бьёт по иммунной системе. После того как человек побеждает болезнь, начинают обостряться все хронические заболевания. И я считаю, что уж лучше получить вакцину, защититься от таких последствий, и даже если заразишься – переболеть в лёгкой форме», - подытожила Ельмира Рахимбаева.

Напомним, 15 тысяч казахстанцев получили китайскую вакцину CoronaVac.