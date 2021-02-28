Привиться от коронавируса смогут более 593 тысяч жамбылцев

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Вакцинация против коронавирусной инфекции продолжается в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметили в пресс-службе областного управления здравоохранения, в ходе стартовавшей 1 февраля вакцинации Спутником-V в числе первых в области начальный прививочный компонент вакцины получила заведующая отделением инфекционного блока Жамбылской многопрофильной детской больницы, врач-инфекционист Лиза Турганова.

«Как ветеран инфекционной службы области Лиза Ыкласбековна прекрасно понимает значимость и важность иммунопрофилактики против инфекционных заболеваний, поэтому вакцину принимала осознанно и добровольно. Через 21 день врач-инфекционист привилась дозой второго компонента вакцины. После получения прививок состояние ее здоровья стабильно, побочные реакции не наблюдались. Перед проведением второй прививки она прошла осмотр у врача общей практики поликлиники и, получив заключение «здорова», была допущена к вакцинации. Врач Лиза Турганова подписала информированное согласие на получение прививки. А после находилась под медицинским наблюдением в течение 30 минут и затем последующие три дня», - отметили в медицинском ведомстве.

«В 80 - 90 годы инфекционные стационары были переполнены больными с вирусными гепатитами «А», «В», корью, краснухой, эпидемическим паротитом, коклюшем, столбняком и другими инфекциями, которые чаще завершались инвалидностью или смертью для заболевших, - говорит Лиза Турганова. - Именно благодаря вакцинации, удалось достигнуть ликвидации и снижения этих инфекций до единичных случаев. Безусловно, вакцинация - это один из эффективных мер борьбы с инфекционным агентом. Локализовать вспышку эпидемии COVID-19 мы сможем, только создав коллективный популяционный иммунитет путём вакцинации не менее 60% населения. Только это остановит дальнейшее распространение коронавируса среди жителей нашей области и страны».

Врач Лиза Турганова отметила, что прививочная работа в поликлинике проводилась организованно, каждый медицинский работник грамотно и ответственно выполнял свои обязанности, привитым лицам вручены памятки о значимости вакцинации против коронавирусной инфекции.

«Как врач-инфекционист призываю своих коллег и жителей нашей области не отказываться от прививки, чтобы защитить себя и членов семьи от грозного заболевания - коронавирусной инфекции», - сказала она.

По данным областного управления здравоохранения, в регионе функционируют девять поликлиник областного центра и десять прививочных кабинетов против коронавируса в десяти районах области, где можно вакицинироваться. Также установлены специальные морозильные камеры для вакцин. Более 593 тысяч жителей Жамбылской области смогут привиться от коронавируса. В первом полугодии планируется привить 100 тысяч жамбылцев. Со второго полугодия, после завершения третьей фазы клинических испытаний, начнется вакцинация отечественным препаратом QazСovid-in.