Привиться казахстанской вакциной планирует Алексей Цой

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр здравоохранения Алексей Цой планирует привиться казахстанской вакциной. Об этом сообщил главный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Министр здравоохранения Алексей Цой намерен привиться казахстанской вакциной. Как только выйдет отечественная вакцина, когда будет готова», - сказал Ерлан Киясов, отвечая на вопросы журналистов в ходе онлайн-брифинга в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК.

Напомним, в ходе расширенного заседания Правительства Президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил, что он планирует привиться казахстанской вакциной.

1 февраля в Казахстане начался первый этап вакцинации против коронавируса. В числе первых привились главный санврач РК Ерлан Киясов и вице-министр здравоохранения Ажар Гиният.