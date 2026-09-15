«Привези на родину титул»: Жанибек Алимханулы поддержал Мейирима Нурсултанова перед боем за WBC

Казахстанский непобежденный боксер Мейирим Нурсултанов получил важное послание от соотечественника, другого непобежденного мастера кожаной перчатки Жанибека Алимханулы в преддверии титульного боя, передает корреспондент агентства Kazinform.

Ближайший бой 33-летнего Мейирима Нурсултанова состоится в субботу, 19 сентября 2026 года (по казахстанскому времени это будет утро воскресенья, 20 сентября, ориентировочно после 07:00).

Поединок пройдет в Сан-Диего (штат Калифорния, США) на арене Pechanga Arena и станет соглавным событием большого боксерского вечера. Прямую трансляцию для болельщиков обеспечит стриминговая платформа DAZN. Соперником Нурсултанова станет действующий обладатель титула временного чемпиона мира по версии WBC в среднем весе (до 72,6 кг) 25-летний американский нокаутер Хесус Рамос-младший (24-1, 19 КО).

Для Нурсултанова это важнейший поединок в карьере после длительного простоя, который вернет казахстанский бокс на лидирующие позиции в мировом среднем весе, победа принесет не только пояс временного чемпиона, но и возможность точно провести поединок с обладателем главного чемпионского пояса доминиканцем Карлосом Адамесом.

Накануне важного для Нурсултанова поединка к нему публично обратился другой знаменитый боксер Жанибек Алимханулы, ранее выступавший в среднем весе.

— Мейирим, сын своего народа! Только удачи, родной! Привези на родину титул, — написал Жанибек Алимханулы.

Отметим, что сам Алимханулы, ныне выступающий в более тяжелом, суперсреднем весе, сам ожидает контракт на бой с чемпионом мира WBO британцем Хамзой Ширазом.

Во время выступления в среднем весе Жанибек так и не смог провести бой с Карлосом Адамесом, боксеры обвиняли друг друга в срыве договоренностей о титульном бое.