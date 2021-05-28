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    14:56, 28 Май 2021 | GMT +6

    Привести в порядок все дворы пообещали в акимате Петропавловска

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Петропавловска Булат Жумабеков проехал по дворам, которые в этом году планируют заасфальтировать, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы акима города, асфальтирование дворов проводится в порядке очередности. Постепенно все дворы многоквартирных жилых домов Петропавловска приведут в порядок.

    «Необходима план-схема благоустройства. Благодаря которой, в первую очередь, под контролем будут подрядные организации. Петропавловцы сейчас имеют возможность не только контролировать ход работ, но и создать проект своей дворовой территории», - сказал Б. Жумабеков.

    Ранее аким области Кумар Аксакалов отмечал, что петропавловские дворы должны быть не только заасфальтированы. Должна быть детская площадка, парковка и шлагбаум. Загруженность дворов автомобиля буквально несколько дней назад обсуждали на заседании областного акимата.

    На отчетной встрече К. Аксакалов говорил, что за последние четыре года на благоустройство города потратили шесть млрд тенге. В том числе заасфальтировали 386 дворов, сделали 45 бесплатных парковок, установили 261 детскую площадку.

    На 2021-й год в очереди на асфальтирование стоят более 100 городских дворов. Очерёдность можно посмотреть на официальном сайте акимата Петропавловска.



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