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Приверженности ОБСЕ подчеркивают роль Астанинского саммита – Анн Линде

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
12 Апреля 2021, 13:13
Приверженности ОБСЕ подчеркивают роль Астанинского саммита – Анн Линде

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде отметила высокую роль принятой в 2010 году Астанинской декларации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Конечно же, ОБСЕ открыто для любого сотрудничества между любыми организациями и форматами. И на усмотрение региональной организации мы оставляем данный вопрос – как это сотрудничество организовать. Мы обсудили среди прочего Астанинскую памятную декларацию, которая была принята странами-участницами в 2010 году во время председательства Казахстана в ОБСЕ. Декларация – общее достижение и подчеркивает важность того, какие приверженности имеет ОБСЕ. Сегодня эти приверженности усиливают Астанинский саммит и подчеркивают его роль», - сказала Анн Линде во время своего визита в Нур-Султан.

По ее словам, этот визит предоставляет возможность обсудить во время председательства Швеции в ОБСЕ важные вопросы, общие принципы и обязательства.

«Все 57 стран-участниц, которые подписались под этим документом, обязаны защищать безопасность в Европе, а также придерживаться уникальной концепции ОБСЕ всеохватывающей безопасности. Европейский порядок, конечно, связан с законом и хартиями и документами ООН. Связь между политической и экономической безопасностью, человеческими правами, демократией, верховенством права и равенством составляют единую основу ОБСЕ и ее стратегии всеобщей безопасности. Мы также обсуждаем программу дня, посвященную правам женщин. Это еще один важный приоритет для ОБСЕ. Я хочу подчеркнуть, что мы будем привержены гендерному равенству и полному использованию прав человека женщинами, продвижению экономических прав женщин и усиления их роли в экономике», - подчеркнула глава МИД Швеции.

Особо А. Линде отметила важность регионального сотрудничества во всех областях, где ОБСЕ и Казахстан уже имеют сотрудничество.

«Надеюсь на дальнейшее сотрудничество по всем вопросам, которым посвящаем свою работу в ОБСЕ, особенно участие женщин в экономике, вопросам изменения климата и вопросам безопасности. Также я хотела бы отметить положительные тенденции, наметившиеся у нас в области регионального сотрудничества по вопросам вызовов, связанных с COVID-19. Текущее сотрудничество с МИДом и соответствующими органами подчеркивает, насколько мы являемся продуктивными в нашем сотрудничестве. Я благодарю за продолжающуюся поддержку офис программы ОБСЕ в Нур-Султане. Мы остаемся приверженными продолжать успешную работу по всем трем направлениям, связанным с безопасностью в Казахстане: политической, военной, экономической, экологической и человеческой. Гражданское общество играет важную роль и является важным партнером в этом направлении», - заключила она.

Напомним, министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди встретился с председателем ОБСЕ Анн Линде в Нур-Султане.


ОБСЕ   Внешняя политика Казахстана   МИД РК  
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