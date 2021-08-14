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Приверженцы радикальных течений задержаны КНБ
14 Августа 2021 13:08
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Комитет национальной безопасности РК задержал приверженцев радикальных течений, передает МИА «Казинформ».
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«13 августа текущего года в рамках проводимых КНБ досудебных расследований с санкции суда арестованы по подозрению в пропаганде терроризма и разжигании религиозной вражды 4 жителя городов Атырау, Жанаозен и Шымкент. Указанные лица являются приверженцами нетрадиционного религиозного течения, последователями одного из иностранных радикальных проповедников», - сообщили в пресс-службе КНБ.
Как отметили в ведомстве, иная информация в интересах следствия раскрытию не подлежит.
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