Приверженцы радикальных течений задержаны КНБ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Комитет национальной безопасности РК задержал приверженцев радикальных течений, передает МИА «Казинформ».

«13 августа текущего года в рамках проводимых КНБ досудебных расследований с санкции суда арестованы по подозрению в пропаганде терроризма и разжигании религиозной вражды 4 жителя городов Атырау, Жанаозен и Шымкент. Указанные лица являются приверженцами нетрадиционного религиозного течения, последователями одного из иностранных радикальных проповедников», - сообщили в пресс-службе КНБ.

Как отметили в ведомстве, иная информация в интересах следствия раскрытию не подлежит.