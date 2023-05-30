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Приверженцы деструктивного религиозного движения получили реальный срок за вымогательство в Актобе

Автор:  
Самал Ендибаева
30 Мая 2023, 22:30
Приверженцы деструктивного религиозного движения получили реальный срок за вымогательство в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – От 7 до 9 лет лишения свободы приговорил суд 8 приверженцев деструктивного религиозного движения, которые занимались разбоем и вымогательством, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры области.

В ходе досудебного расследования было установлено, что 8 лиц приверженцев деструктивного религиозного движения, ранее отбывавших наказание в виде лишения свободы, после освобождения вымогали имущества и денежные средства у жителей города Актобе.

Мужчины в возрасте от 20 до 36 лет были преданы суду по статьям 194ч.2 п.1,2,3, 192ч.3п.4 УК - разбой, вымогательство.

Так, подсудимые в июне месяце 2022 года в Актобе приехав домой к потерпевшему, угрожая ножом привезли его в арендованный ими СТО, где вымогали деньги и оформляли товарные кредиты на сумму 2 млн тенге.

Кроме этого, в июле подозреваемые продолжая свои преступные действия в Актобе забрали из дома другого мужчину, привезли его также на СТО, стали вымогать у него деньги. Убедившись, что у последнего не имеется требуемой суммы денег, они завладели незаконно автомашиной ВАЗ 21140 принадлежащей его отцу.

Суд согласился с мнением государственного обвинителя, признал их виновным и назначил наказание каждому в виде лишения свободы сроком от 7 до 9 лет с отбыванием наказания в учреждении максимальной безопасности.


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