Приверженца религиозно-экстремистской организации задержали с наркотиками в Алматы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Приверженец религиозно-экстремистской организации «Таблиғи Жамағат» задержан по подозрению в хранении наркотиков полицейскими Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Подозреваемого полицейские задержали ночью в микрорайоне Улжан в Алатауском районе Алматы.

«Это – гражданин Д., 1987 г. р., из Жамбылской области. По оперативным данным, он приверженец запрещенной на территории РК религиозно-экстремистской организации «Таблиғи Жамағат». При личном обыске подозреваемого был обнаружен и изъят полиэтиленовый пакет с наркотическим веществом, предварительно, гашишем. Задержанный признал вину в незаконном хранении наркотиков. Факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ч. 2 ст. 296 УК РК. Назначена судебно-химическая экспертиза», – резюмировал начальник управления по противодействию экстремизму ДП города Алматы Дархан Абикулов.

Иные детали уголовного дела, согласно требованиям Конституции РК и ст.201 УПК РК, разглашению не подлежат.