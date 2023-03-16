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Приверженца религиозно-экстремистской организации задержали с наркотиками в Алматы

16 Марта 2023, 20:24
Приверженца религиозно-экстремистской организации задержали с наркотиками в Алматы Фото: polisia.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Приверженец религиозно-экстремистской организации «Таблиғи Жамағат» задержан по подозрению в хранении наркотиков полицейскими Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Подозреваемого полицейские задержали ночью в микрорайоне Улжан в Алатауском районе Алматы.

«Это – гражданин Д., 1987 г. р., из Жамбылской области. По оперативным данным, он приверженец запрещенной на территории РК религиозно-экстремистской организации «Таблиғи Жамағат». При личном обыске подозреваемого был обнаружен и изъят полиэтиленовый пакет с наркотическим веществом, предварительно, гашишем. Задержанный признал вину в незаконном хранении наркотиков. Факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ч. 2 ст. 296 УК РК. Назначена судебно-химическая экспертиза», – резюмировал начальник управления по противодействию экстремизму ДП города Алматы Дархан Абикулов.

Иные детали уголовного дела, согласно требованиям Конституции РК и ст.201 УПК РК, разглашению не подлежат.


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