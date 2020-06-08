Приверженца деструктивного течения задержали за сбыт наркотиков в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Сотрудники управления по противодействию с экстремизму департамента полиции Атырауской области совместно с сотрудниками департамента КНБ в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий за сбыт синтетических наркотиков задержали 32-летнего жителя города Атырау, приверженца деструктивного религиозного течения, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В ходе проведенных обысков у задержанного были изъяты синтетические наркотики, запрещенная религиозная литература и компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств. По данному факту начато досудебное расследование по статье «Незаконные изготовления, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, из аналогов» УК РК.

«Кроме того, по версии следствия, ему инкриминируется пропаганда терроризма по статье 256 и 174 УК РК (возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни)», – отметили в полиции.

В отношении задержанного гражданина санкционирован арест. Иная информация не подлежит разглашению согласно статье 201 УПК РК.