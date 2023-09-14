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    07:56, 14 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Приверженца деструктивного течения задержали на сбыте наркотиков в Шымкенте

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    Фото: polisia.kz
    Сотрудниками управления по противодействию экстремизму городского ДП в ходе проведения спецоперации задержан местный житель, занимающийся распространением наркотических средств на территории мегаполиса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    У мужчины изъят полиэтиленовый пакет с высушенной и измельченной травой со специфическим запахом, согласно заключению эксперта являющейся марихуаной.

    «Задержанный признан подозреваемым по статье «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотиков» и взят под стражу. 26-летний горожанин состоял на учете полиции как приверженец нетрадиционного религиозного течения. Кроме того, ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности. В 2019 году был судим за совершение грабежа, а в 2020 году по статье «Управление транспортом лицом, лишенным права управления и находящимся в состоянии опьянения», - сообщили в полиции.

    По окончанию досудебного расследования материалы уголовного дела следователи направят в суд для принятия в отношении подозреваемого окончательного решения.


    Теги:
    Борьба с наркотиками Шымкент Правоохранительные органы
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