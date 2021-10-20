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    14:57, 20 Октябрь 2021 | GMT +6

    Приверженца деструктивного религиозного течения задержали с гашишем в Экибастузе

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодарской области приверженцы таких течений совершили свыше 10 краж, мошенничеств, угонов и грабежей, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Религиозные каноны и принципы не помешали жителю города Экибастуз, который подозревается в хранении наркотического средства. Мужчина был задержан полицейскими по улице Момышулы. Согласно заключению экспертизы, изъятое вещество является наркотическим средством гашиш общим весом 5,3 грамма»,- сообщили журналистам в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

    По данному факту полиция начала досудебное расследование по статье 296 части 2 УК Республики Казахстан «Незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств».

    «В ведомстве добавили, что в Павлодарской области б олее 10 преступлений совершено приверженцами деструктивных течений. Среди них - кражи, мошенничества, угоны, грабежи.



    Теги:
    Борьба с наркотиками Борьба с преступностью Общество для mail.ru Правоохранительные органы Павлодарская область
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