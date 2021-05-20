Приведет ли закуп иностранных вакцин к закрытию казахстанских заводов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Не приведет ли закуп вакцин у зарубежных производителей к снижению собственного производства и закрытию отечественных фармацевтических заводов – такой вопрос руководству Минздрава задала депутат Сената Айгуль Капбарова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Что касается производственных площадок, которые выпускают вакцины – КФК, то здесь нужно понимать, что данные заводы у нас выпускают вакцину впервые. И сейчас производственные мощности переориентированы на выпуск вакцин. Но данные производственные площадки также выпускают биологические препараты для лечения онкологических и других заболеваний, поэтому в плане вакцинации мы не видим каких-то проблем по закрытию заводов, потому что все заводы многофункциональные, они выпускают широкую линейку препаратов», - сказал Алексей Цой на пленарном заседании Сената.

По его словам, вакцинация будет идти постоянно.

«Помимо этого, сама вакцинация – это не разовая акция, она идет постоянно. У нас более 20 вакцин в ежегодном календаре прививок, поэтому здесь для Казахстана большой потенциал именно для развития отечественной фарминдустрии», - заключил министр.

Ранее А. Цой объяснил, почему ведется закуп дорогостоящих вакцин из-за рубежа.