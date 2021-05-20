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    11:18, 20 Май 2021 | GMT +6

    Приведет ли закуп иностранных вакцин к закрытию казахстанских заводов

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Не приведет ли закуп вакцин у зарубежных производителей к снижению собственного производства и закрытию отечественных фармацевтических заводов – такой вопрос руководству Минздрава задала депутат Сената Айгуль Капбарова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Что касается производственных площадок, которые выпускают вакцины – КФК, то здесь нужно понимать, что данные заводы у нас выпускают вакцину впервые. И сейчас производственные мощности переориентированы на выпуск вакцин. Но данные производственные площадки также выпускают биологические препараты для лечения онкологических и других заболеваний, поэтому в плане вакцинации мы не видим каких-то проблем по закрытию заводов, потому что все заводы многофункциональные, они выпускают широкую линейку препаратов», - сказал Алексей Цой на пленарном заседании Сената.

    По его словам, вакцинация будет идти постоянно.

    «Помимо этого, сама вакцинация – это не разовая акция, она идет постоянно. У нас более 20 вакцин в ежегодном календаре прививок, поэтому здесь для Казахстана большой потенциал именно для развития отечественной фарминдустрии», - заключил министр.

    Ранее А. Цой объяснил, почему ведется закуп дорогостоящих вакцин из-за рубежа.


    Теги:
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