Приведем в порядок и запустим на маршруты - акимат Алматинской области о простаивающих автобусах

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - В акимате Алматинской области прокомментировали ситуацию с простаивающими автобусами на территории поселка Жетыген, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В акимате региона сообщили, что постановлением №4/547 от 22 октября 2022 года 300 единиц подвижного состава переданы на безвозмездной основе в Алматинскую область. Эти автобусы нуждались в ремонте и были частично разукомплектованы.

«Со своей стороны акимат Алматинской области в данное время проводит работы по определению дефектов, а также оценки восстановительных работ автобусов. Машины, которые возможно будет починить, акимат области приведет в порядок и запустит на маршруты. Добавим, что некоторые машины нам удалось отремонтировать, и они сейчас курсируют между несколькими населенными пунктами. Новые маршруты мы презентовали в середине июня», - проинформировали в пресс-службе акимата области.

По данным акимата, специалисты забирают машины, которые можно восстановить. После капремонта они выходят на маршруты.

Ранее в социальной сети Instagram появились кадры так называемого «кладбища» автобусов. Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Марат Карабаев позже прокомментировал ситуацию с простаивающими автобусами.