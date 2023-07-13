Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.29 eur/kzt 487.28

    rub/kzt 4.69 cny/kzt 61.99
Прогноз погоды
Астана+26+28℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Алматинская область

    Приведем в порядок и запустим на маршруты - акимат Алматинской области о простаивающих автобусах

    13 Июля 2023, 09:53

    КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - В акимате Алматинской области прокомментировали ситуацию с простаивающими автобусами на территории поселка Жетыген, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В акимате региона сообщили, что постановлением №4/547 от 22 октября 2022 года 300 единиц подвижного состава переданы на безвозмездной основе в Алматинскую область. Эти автобусы нуждались в ремонте и были частично разукомплектованы.

    «Со своей стороны акимат Алматинской области в данное время проводит работы по определению дефектов, а также оценки восстановительных работ автобусов. Машины, которые возможно будет починить, акимат области приведет в порядок и запустит на маршруты. Добавим, что некоторые машины нам удалось отремонтировать, и они сейчас курсируют между несколькими населенными пунктами. Новые маршруты мы презентовали в середине июня», - проинформировали в пресс-службе акимата области.

    По данным акимата, специалисты забирают машины, которые можно восстановить. После капремонта они выходят на маршруты.

    Ранее в социальной сети Instagram появились кадры так называемого «кладбища» автобусов. Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Марат Карабаев позже прокомментировал ситуацию с простаивающими автобусами.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматинская область Акимат Транспорт
    Новости по теме
    Новости по теме
    Два человека погибли в ДТП на трассе в Туркестанской области
    Строительство базы олимпийской подготовки в Алматинской области завершается спустя 18 лет
    24 человека погибли в результате аварии в Марокко
    20 человек пострадали в аварии в Турции, есть погибшие
    Популярное
    1 Когда начнется строительство малой кольцевой дороги в Астане
    2 В Актобе и Атырау ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    3 Российское зерно под видом казахстанского экспортировал гражданин Таджикистана
    4 Арай Садыков назначен акимом Бурабайского района Акмолинской области
    5 Шторм ожидается в Астане, Алматы, Шымкенте и еще 16 регионах