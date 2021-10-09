Приватизация аэропорта в Актобе – будет проведена экспертиза объективности стоимости порта

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый заместитель Премьер-министра РК Алихан Смаилов ответил на депутатский запрос касательно проверки обоснованности оценочной стоимости АО «Международный аэропорт Алия Молдагулова» в Актобе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно пункту 1 статьи 11 Закона Республики Казахстан «Об оценочной деятельности в Республике Казахстан» (далее – Закон об оценке) в случае наличия спора о достоверности величины рыночной или иной стоимости объекта оценки, установленной в отчете об оценке, в том числе и в связи с имеющимся иным отчетом об оценке этого же объекта, может проводиться экспертиза отчета об оценке. Экспертиза отчета об оценке проводится экспертным советом палаты оценщиков, членом которой является оценщик, проводивший оценку», - написал Алихан Смаилов в своем ответе.

По его словам, экспертиза отчета об оценке проводится по инициативе заказчика и (или) третьего лица, оспаривающего отчет об оценке.

«В этой связи соответствующее письмо о проведении экспертизы отчета об оценке, представленного Оценщиком, направлено в Палату оценщиков «Саморегулируемая организация «Содружество Оценщиков Казахстана» (письмо Управления финансов Актюбинской области» от 15.09.2021 года № 8-04/1179). Срок проведения экспертизы отчета об оценке определен Правилами проведения экспертизы отчета об оценке, утвержденными приказом Министра финансов Республики Казахстан от 3 мая 2018 года № 503, и не превышает тридцати календарных дней», - отметил зампремьера.

«Результатом экспертизы отчета об оценке согласно пункту 2 статьи 11 Закона об оценке является положительное или отрицательное экспертное заключение, подготовленное экспертным советом палаты оценщиков. В случае выдачи отрицательного экспертного заключения по отчету Оценщика заказчиком будет проведена соответствующая работа в установленном законодательством порядке», - заключил А.Смаилов.

Напомним, депутаты Мажилиса попросили инициировать проверку обоснованности оценки аэропорта. По плану приватизации на 2021-2025 годы в перечень организаций коммунальной собственности, предлагаемых к передаче в конкурентную среду, включено АО «Международный аэропорт Алия Молдагулова» в городе Aктобе. Прием заявок среди соискателей завершится 9 сентября. Объект оценен в 7,3 млрд тенге.



