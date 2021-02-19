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    13:10, 19 Февраль 2021 | GMT +6

    Приватизация: 40% объектов должно быть продано в 2021 году

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Важно продолжить совершенствование системы госзакупок. такой приоритет в работе Министерства финансов обозначил первый заместитель Премьер-министра РК Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В частности, необходимо пересмотреть систему защиты интересов отечественных товаропроизводителей. Также надо реализовать в информационной системе госзакупок изъятия из национального режима. В текущем году важным является принятие Закона «О закупках отдельных субъектов квазигосударственного сектора», - сказал Алихан Смаилов на коллегии Минфина.

    Озвучил вице-премьер и поручения в части Комплексного плана приватизации на 2021-2025 годы.

    «Запланировано приватизировать 736 объектов. 40% должно быть продано уже в текущем году. Для этого необходимо принять срочные и активные меры по разворачиванию этой работы, в первую очередь, в регионах», - отметил он.

    «Нужно утвердить дорожные карты по реализации каждого объекта и усилить мониторинг за своевременным и полным исполнением Плана госорганами, акиматами и «Самрук-Казына», - заключил А. Смаилов.



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