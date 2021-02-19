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Приватизация: 12 объектов проданы за 101 млрд тенге в 2020 году

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
19 Февраля 2021, 11:09
Приватизация: 12 объектов проданы за 101 млрд тенге в 2020 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр финансов РК Ерулан Жамаубаев доложил о реализации Комплексного плана приватизации на 2016-2020 годы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Комплексный план приватизации на 2016-2020 годы исполнен. В прошлом году к реализации подлежало 76 объектов, из которых 12 объектов проданы на 101 млрд тенге. 7 объектов направлены на реорганизацию и ликвидацию, а 2 объекта исключены из Плана приватизации», - сказал Ерулан Жамаубаев на коллегии Минфина.

При этом, по его словам, 55 объектов включены в новый План приватизации на 2021-2025 годы.

«В результате доля государства в экономике с 2015 года по 2020 год сократилась с 19% до менее 15% к ВВП», - заключил министр.

Ранее Е. Жамаубаев рассказал о прошлогоднем уровне дефицита республиканского бюджета.


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