Приватизация: 110 объектов находятся на торгах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр финансов РК Ерулан Жамаубаев рассказал о ходе реализации Комплексного плана приватизации на 2021-2025 годы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Комплексным планом приватизации на 2021-2025 годы предусмотрена реализация 733 объектов. За отчетный период 106 объектов продано и передано в доверительное управление с правом последующего выкупа на сумму 36 млрд тенге», - сказал Ерулан Жамаубаев на заседании Правительства.

По его словам, 110 объектов находятся на торгах. Шесть объектов направлено на ликвидацию. Предстоит реализация 451 объекта.

«Таковы результаты исполнения государственных финансов за отчетный период», - заключил министр.

Ранее глава Минфина рассказал о поступлениях в бюджет в 2021 году. «Показатели исполнения государственных финансов по итогам восьми месяцев текущего года сложились следующим образом. В государственный бюджет доходов поступило на сумму 7 трлн 139 млрд тенге, план исполнен на 105,3%», - сообщил Ерулан Жамаубаев на заседании Правительства. По его словам, в республиканский бюджет доходов поступило на сумму 4,6 трлн тенге, план исполнен на 100,7%.