Привьюсь казахстанской вакциной в числе первых – Алексей Цой

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Алексей Цой пообещал привиться казахстанской вакциной, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У нас в Казахстане разрабатывается вакцина QazCovid-In, технология ее немного другая. Это инактивированная вакцина. Все этапы доклинических и клинических исследований у нас находятся на особо контроле», - сказал Алексей Цой на брифинге в СЦК.

По его словам, сейчас идет завершающая третья фаза клинических испытаний, уже три тысячи добровольцев привиты.

«Вакцина показывает хороший эффект. И я, как министр здравоохранения, хотел поддержать именно казахстанскую вакцину. И когда она выйдет, в числе первых привьюсь этой вакциной, уже когда она у нас будет официально допущена для вакцинации в Казахстане», - заключил министр.

Напомним, 1 февраля в Казахстане началась кампания по добровольной вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19. В числе первых, кто получил вакцину от коронавируса, оказалось руководство Министерства здравоохранения РК в лице главного государственного санитарного врача Казахстана Ерлана Киясова и вице-министра здравоохранения Ажар Гиният.

21 декабря 2020 года сообщалось, что в Казахстане начато производство вакцины «Спутник V». В первом полугодии планируется провакцинировать до 2 млн человек, во втором полугодии - 3-4 млн человек. В целом же российской вакциной от коронавируса планируется вакцинировать порядка 10 млн казахстанцев.

В свою очередь казахстанской вакциной QazCovid-In в рамках 3-й фазы клинических испытаний с 25 декабря 2020 года привиты 3 тысячи добровольцев. Испытания завершатся в конце марта 2021 года. Казахстанской вакцине QazCovid-In выдали временную регистрацию на 9 месяцев.