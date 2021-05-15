Приуроченный ко Дню семьи конкурс-челлендж запустили алматинские школьники

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Алматинские школьники запустили конкурс- челлендж под девизом «Моя семья - моя опора», посвященный Международному дню семьи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Учащиеся общеобразовательной школы №129 города Алматы присоединились к празднику и запустили челлендж, на котором обсуждают толерантное отношение к членам семье.

«Целью нашего челленджа является распространение положительного опыта семейных отношений. Здесь важно со школьной скамьи развивать у молодого поколения высокие духовно-нравственные, социальные и личностные качества. Преподаватели тоже заинтересованы в том, чтобы ребенок с детства осознавал большую роль и значимость такого института как семья. Наша задача укрепить статус здоровой, счастливой и дружной семьи. Чтобы в семье каждого из нас сохранились и приумножились семейные традиции», - рассказала заместитель директора по воспитательной работе ОШ №129 Алмагуль Жексембина.





По девизу «Моя семья - моя опора» учащиеся создали очень содержательные и креативные видеоролики в которых рассказали о интересных моментах из жизни семьи, праздники, будни, о том какие традиции прививаются ребенку, на что они нацелены, какие качества воспитывают семейные традиции, представили интересные фото из семейного архива.

Победителем будет тот ролик, который наберет больше всего лайков.

«Победителей выберем в пяти номинациях: «Вместе на кухне веселее», «Активная семья», «Карантин нам нипочем», «Веселая семейка», «Учимся онлайн. Лучших наградят дипломами и грамотами», - добавила Алмагуль Жексембина.