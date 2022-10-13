13 Октября 2022, 17:03

Приуроченный ко Дню Республики турнир по фехтованию «Астана қылышы» стартовал в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В столичном ледовом дворце «Алау» стартовал республиканский турнир по фехтованию среди юношей и девушек «Астана қылышы», посвященный Дню Республики. В состязаниях принимают участие команды Алматинской, Карагандинской и Северо-Казахстанской областей, а также городов Алматы, Астана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

В церемонии открытия соревнований приняли участие руководитель управления физической культуры и спорта Астаны Самат Жылкыбаев, руководитель столичной федерации фехтования Ержан Нусипбеков, которые пожелали удачи участникам турнира. Кроме того, маршем прошли около 100 фехтовальщиков из разных областей и городов.

«Добрый день уважаемые спортсмены! Добро пожаловать в город Астану! В Астане расширен масштаб ставшего традиционным республиканского турнира по фехтованию, в этом году турнир «Астана қылышы» проводится в столице Республики Казахстан в одиннадцатый раз. Отрадно, что из года в год появляется все больше молодежи. По поручению Главы государства особое внимание уделяем массовому спорту. Сегодня национальный праздник приурочен ко Дню Республики. Это большой шаг в развитии массового спорта – масштабных мероприятий, проводимых в нашем городе. Выражаю огромную благодарность всем, кто организовал сегодняшние соревнования, за вклад в развитие спортивной отрасли страны. Желаю спортсменам только победы. Пусть победят сильнейшие. Разрешите объявить республиканский турнир по фехтованию «Астана қылышы» открытым!» - сказал руководитель управления физической культуры и спорта Астаны Самат Жылкыбаев.

Около ста фехтовальщиков будут бороться в личном и командном зачете. Соревнования пройдут по трем видам оружия: меч, кинжал и копье.

Турнир «Астана қылышы» проводится в целях широкой пропаганды фехтования в стране и вовлечения подрастающего поколения казахстанцев в этот вид интеллектуальной борьбы, а также повышения уровня спортивного мастерства молодых спортсменов страны, участвующих в турнире, а также укрепления спортивных сил Республики Казахстан и пропаганды здорового образа жизни среди молодежи. Также турнир является подготовительным соревнованием перед чемпионатом Казахстана среди кадетов и юниоров, который пройдет в Шымкенте в начале ноября 2022 года, отмечают организаторы.

Победители и призеры турнира награждаются медалями, дипломами соответствующих степеней, кубками и ценными призами.

Турнир, приуроченный ко Дню Республики, продлится до 16 октября.

Фото: gov.kz