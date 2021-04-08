Притоны под видом саун работали в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Костанае и Рудном задержаны женщины - администраторы саун, подозреваемые в сводничестве, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Костанайской области.

Как сообщили в ведомстве, подобные факты выявлены в ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «Stop-трафик».

«25 марта 2021 года на территории города Рудного задержана 47-летняя администратор сауны по подозрению в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного Уголовным кодексом (сводничество)»,- сообщили в полиции.

Ещё один факт зарегистрирован в эти же дни марта в Костанае.

«В ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «Stop-трафик» на территории города Костаная сотрудниками УКП ДП Костанайской области в одной из саун задержана 42-летняя местная жительница по подозрению в совершении уголовного правонарушения предусмотренного ч.1 ст.309 УК РК (сводничество)», - пояснили в пресс-службе департамента.

В настоящее время по данным фактам проводится расследование.