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    22:44, 07 Апрель 2021 | GMT +6

    Притоны под видом саун работали в Костанайской области

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Костанае и Рудном задержаны женщины - администраторы саун, подозреваемые в сводничестве, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Костанайской области.

    Как сообщили в ведомстве, подобные факты выявлены в ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «Stop-трафик».

    «25 марта 2021 года на территории города Рудного задержана 47-летняя администратор сауны по подозрению в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного Уголовным кодексом (сводничество)»,- сообщили в полиции.

    Ещё один факт зарегистрирован в эти же дни марта в Костанае.

    «В ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «Stop-трафик» на территории города Костаная сотрудниками УКП ДП Костанайской области в одной из саун задержана 42-летняя местная жительница по подозрению в совершении уголовного правонарушения предусмотренного ч.1 ст.309 УК РК (сводничество)», - пояснили в пресс-службе департамента.

    В настоящее время по данным фактам проводится расследование.


    Теги:
    Костанайская область Борьба с преступностью Правоохранительные органы
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