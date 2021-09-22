ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Притон с проститутками выявили в Таразе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В Жамбылской области стартовало оперативно-профилактическое мероприятие «Stop-трафик». В первый день рейдов сотрудниками полиции задержана 40-летняя местная жительница, которая занималась организацией и содержанием притона для занятия проституцией. По данному факту начато досудебное расследование по статье 309 части 1 УК РК «Организация или содержание притона для занятия проституцией и сводничество». Задержанная дала признательные показания.

Кроме того, 11 человек привлечены к административной ответственности по статье 449 части 1 КоАП РК «Приставание в общественных местах», выявлено административное правонарушение по статье 450 части 1 КоАП РК «Предоставление помещений заведомо для занятия проституцией или сводничества».

На профилактический учет поставлены: один человек по категории «сутенер» и три женщины за занятие проституцией. Профилактическое мероприятие продолжается.