Притон с проститутками выявили в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Притон с проститутками выявили полицейские Алматинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В рамках проведения оперативно-профилактического мероприятия «STOP-трафик» оперуполномоченными УКП ДП Алматинской области в Карасайском районе, на трассе Алматы-Бишкек, задержана сутенерша, она же администратор сауны 25-летняя жительница Карасайского района. Предприимчивая женщина решила заняться незаконной деятельностью и организовала притон для занятия проституцией, где занималась сводничеством за денежные вознаграждения.

«В отношении администратора сауны зарегистрировано уголовное дело по ст. 309 ч. 1 УК РК, проводится досудебное расследование. Кроме того, в момент проверки сауны, правоохранители задержали и поставили на учет как проститутку 33-летнюю местную жительницу», – проинформировал заместитель начальника ДП Алматинской области Данияр Мендебаев.