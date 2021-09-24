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    15:00, 24 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Притон с проститутками выявили в Алматинской области

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    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Притон с проститутками выявили полицейские Алматинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В рамках проведения оперативно-профилактического мероприятия «STOP-трафик» оперуполномоченными УКП ДП Алматинской области в Карасайском районе, на трассе Алматы-Бишкек, задержана сутенерша, она же администратор сауны 25-летняя жительница Карасайского района. Предприимчивая женщина решила заняться незаконной деятельностью и организовала притон для занятия проституцией, где занималась сводничеством за денежные вознаграждения.

    «В отношении администратора сауны зарегистрировано уголовное дело по ст. 309 ч. 1 УК РК, проводится досудебное расследование. Кроме того, в момент проверки сауны, правоохранители задержали и поставили на учет как проститутку 33-летнюю местную жительницу», – проинформировал заместитель начальника ДП Алматинской области Данияр Мендебаев.


    Теги:
    Борьба с преступностью Алматинская область Правоохранительные органы
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