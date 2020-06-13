Притон с проститутками ликвидировали полицейские Павлодара

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Полицейские города Павлодара установили, что в одной из гостиниц города организован притон с проститутками, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В первый день проведения ОПМ «STOP–трафик» полицейские установили факт сводничества.

«В гостиничном комплексе, расположенном по проспекту Назарбаева, задержаны администратор и охранник данного заведения, которые организовали притон для занятия проституцией и сводничеством», – рассказал сотрудник управления криминальной полиции Асхат Абетжанов.

У работников комплекса изъяты денежные средства и сотовые телефоны.

«По данному факту проводится проверка, предполагающая ответственность за организацию или содержание притонов для занятия проституцией и сводничества», – пояснил А. Абетжанов.

Кроме этого, в отношении администратора возбуждено административное производство по статье «Нарушение режима карантина и невыполнение требований, установленных при проведении санитарно-эпидемиологических мероприятий» КРКоАП за предоставление группе молодых людей помещения сауны после 23:00 часов. За данное нарушение материал передан по компетенции в СЭС Павлодарской области.

Также в указанном комплексе задержаны две девушки, оказывающие интимные услуги. В отношении них возбуждены административные производства по статье «Приставание в общественных местах» КРКоАП, девушки взяты на учет по категории «Проститутка». В полиции отметили, что проведены и целенаправленные мероприятия в местах концентрации иностранных граждан (рынки, стройки) с целью выявления лиц, подвергшихся похищению либо принудительному труду.

Три дня сотрудники правоохранительных органов планируют проводить рейды по увеселительным заведениям, банным комплексам, саунам, гостиницам, сдающимся в аренду квартирам, крестьянским, фермерским хозяйствам и строительным объектам, выявляя факты торговли людьми, трудового и даже сексуального рабства.