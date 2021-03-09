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    16:33, 09 Март 2021 | GMT +6

    Притон с боди-массажем ликвидировали в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы ликвидирован очередной притон, функционировавший под видом салона массажа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В Медеуском районе выявлен притон по оказанию услуг интимного характера. Девушки в возрасте от 20 лет до 33 лет за денежное вознаграждение делали боди-массаж своим клиентам.

    «Процедура такого массажа стоила у них порядка от 20 тысяч до 40 тысяч тенге. В помещении частного дома имелся бар с алкогольными напитками и, соответственно, комнаты для отдыха. Из семи девушек шестеро являются нашими соотечественницами, прибывшие из разных регионов, одна гражданка Узбекистана. Такой боди-массаж считается услугой интимного характера и приравнивается к проституции, соответственно, такие услугодатели вносятся в базу, как лица, занимающиеся проституцией. Все «массажистки» доставлены в управление полиции для установления личностей и принятия соответствующих мер», – сообщил начальник управления криминальной полиции ДП города Алматы Еркин Инкаров.



    Теги:
    Борьба с преступностью Алматы Правоохранительные органы
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