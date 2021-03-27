Притон накрыли жамбылские полицейские

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Мероприятие «Стоп-Трафик» проводят в Таразе правоохранительные органы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В первый день оперативно-профилактического мероприятия «Стоп-Трафик» в Таразе в оздоровительном комплексе по улице Исатай батыра полицейскими задержана его администратор, - рассказали в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области. - 48-летняя жительница областного центра занималась организацией и содержанием притона для занятия проституцией».

По данному факту начато досудебное расследование по статье 309 части 1 УК РК (организация или содержание притона для занятия проституцией и сводничество). По этому статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, с конфискацией имущества.

Задержанная дала признательные показания.

Помимо этого, в Таразе 12 человек привлечено к административной ответственности по статье 449 части 1 КоАП РК (приставание в общественных местах). Выявлено административное правонарушение по статье 450 части 1 КоАП РК (предоставление помещений заведомо для занятия проституцией или сводничества). На профилактический учет поставлено два человека по категории «сутенер» и 5 женщин за занятие проституцией.

Профилактическое мероприятие продолжается, подчеркнули в правоохранительном ведомстве.