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    02:18, 27 Март 2021 | GMT +6

    Притон накрыли жамбылские полицейские

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    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Мероприятие «Стоп-Трафик» проводят в Таразе правоохранительные органы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В первый день оперативно-профилактического мероприятия «Стоп-Трафик» в Таразе в оздоровительном комплексе по улице Исатай батыра полицейскими задержана его администратор, - рассказали в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области. - 48-летняя жительница областного центра занималась организацией и содержанием притона для занятия проституцией».

    По данному факту начато досудебное расследование по статье 309 части 1 УК РК (организация или содержание притона для занятия проституцией и сводничество). По этому статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, с конфискацией имущества.

    Задержанная дала признательные показания.

    Помимо этого, в Таразе 12 человек привлечено к административной ответственности по статье 449 части 1 КоАП РК (приставание в общественных местах). Выявлено административное правонарушение по статье 450 части 1 КоАП РК (предоставление помещений заведомо для занятия проституцией или сводничества). На профилактический учет поставлено два человека по категории «сутенер» и 5 женщин за занятие проституцией.

    Профилактическое мероприятие продолжается, подчеркнули в правоохранительном ведомстве.


    Теги:
    МВД РК Закон и право Жамбылская область
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