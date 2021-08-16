Притон для занятия проституцией ликвидировали в Уральске

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Секс-притон ликвидировали в Уральске, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Жительница Уральска организовала и содержала притон для оказания интимных услуг. На нее «трудились» трое девушек, причем она заставляла их «работать», применяя насилие и наказывая за неподчинение. Бизнес был налажен, имелся даже журнал, где записывали количество посещений, данные клиентов и сумму услуг.

Как выяснилось, 33-летняя гражданка Ш., организовавшая бордель, ранее уже привлекалась к уголовной ответственности за аналогичное преступление.

«По оперативной информации стало известно, что на улице Маметова есть подозрительная квартира. Сотрудники УКП ДП ЗКО провели оперативные мероприятия и ранним утром 13 августа задержали организатора и двух девушек – 26-летнюю гражданку М. и 25-летнюю гражданку Л. В ходе расследования было установлено, что данные лица предоставляли троих девушек для оказания платных интимных услуг, получая за это денежное вознаграждение. На момент задержания у них в квартире были изъяты 140 тысяч тенге. Как пояснили задержанные – это двухдневный заработок. Девушки, оказывающие интимные услуги, рассказали, что делали это недобровольно, а по принуждению, так как за неповиновение к ним применяли физическое насилие», – сообщил официальный представитель ДП ЗКО Болатбек Бельгибеков.