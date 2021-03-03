Приток воды на 60% больше нормы ожидают на Сергеевском водохранилище в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – О факторах, влияющих на формирование паводка, рассказала на заседании акимата Северо-Казахстанской области директора филиала РГП «Казгидромет» Кымбат Мергалимова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Подготовка к весеннему половодью стала основной темой заседания. Судя по информации «Казгидромета», избежать угрозы паводка не удастся.

К.Мергалимова отметила, что на половодье влияют такие факторы, как осеннее увлажнение почвы, количество осадков за зимний период, объемы влагозапасов в снежном покрове и развитие весенних процессов.

Осеннее увлажнение и количество осадков на большей части области превышают среднемноголетние значения на 36%.

«В Акмолинской области в бассейнах рек Есиль, Мойылды и Селеты объемы влагозапасов пределах среднемноголетних значений. В бассейнах рек Жабай и Калкутан меньше среднемноголетних значений на 26-31%. В бассейне реки Шагалалы - больше среднемноголетних значений на 54%. Приток в Сергеевское водохранилище - больше среднемноголетних значений на 50%», - рассказала К.Мергалимова.

Объем накопленных влагозапасов в озере Большой Тарангул составляет 202 млн кубических метров. Это превышает прошлогодние значения на 70%.

К.Мергалимова добавила, что сопутствующим фактором, влияющим на уровни подъема реки, является наполнение Сергеевского водохранилища. Сейчас оно составляет 88%. Это меньше, чем в прошлом году на 7%. Часть паводковых вод будет аккумулироваться.

Масштабность наводнений зависит и от тенденции очищения русла реки Есиль от ледостава. Если ледостав на реке ровный, даже минимальные объемы стока могут создать угрозы подтопления. Толщина льда на реках сейчас от 39 до 93 см, что превышает прошлогодние до 34 см. Возможны ледовые заторы, особенно на малых реках.

«Согласно гидрометеорологических данных на 1-е марта, составлен основной гидрологический прогноз на весну. Приток в Сергеевское водохранилище ожидается больше нормы до 60%. Ожидаемый уровень воды у Петропавловска - 960-1030 см. Приток в Селетинское водохранилище прогнозируется до 157 млн кубических метров. По проведенному анализу уровень воды в озере Большой Тарангул может достигнуть 380-420 см», - проинформировала К.Мергалимова.

Что касается прогноза погоды, то в марте температур воздуха ожидается выше нормы на один-два градуса. Прогнозируются резкие перепады температуры. Количество осадков – больше нормы.

Выше нормы на один градус ожидается и апрельская погода. Осадков тоже выпадет больше нормы.

К.Мергалимова подчеркнула, что «Казгидромет» будет предоставлять еженедельно основные гидрологические прогнозы. В случае резких изменений уровня воды - с уточнением каждые три дня.