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Приток прямых иностранных инвестиций вырос на 4% в Кыргызстане

14 Марта 2023, 15:47
Приток прямых иностранных инвестиций вырос на 4% в Кыргызстане Фото: shutterstock.com

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - В Кыргызской Республике по итогам 2022 года по сравнению с показателями 2021 года приток прямых иностранных инвестиций показал рост на 4% и составил 1 046,1 млн долларов США, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно опубликованным данным национального статистического комитета КР, более 95% объема прямых иностранных инвестиций направлено в предприятия добычи полезных ископаемых, обрабатывающих производств, сферу финансового посредничества и страхования, оптовой и розничной торговли, а также информации и связи.

Увеличение объема поступления прямых иностранных инвестиций на 8,4% по сравнению с показателями 2021 года сложилось за счет их прироста из Республики Корея – 18,1 раза, Кувейта – в 15,4 раза, Японии – в 11,1 раза, ОАЭ – в 5 раз, Германии – в 2,6 раза, Турции – в 1,4 раза.

При этом за аналогичный период отмечается снижение поступлений прямых инвестиций из стран СНГ на 12% ввиду их сокращения: из Казахстана - на 20,1% и Российской Федерации - на 9,7%.

Основными инвесторами в экономику Кыргызстана стали Турция (30,7%), Китай (26,3 %), Нидерланды (5,9%) и Великобритания (2,8%).


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