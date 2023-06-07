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Приток американских инвестиций почти удвоился – МИД РК

Автор:  
Серик Сабеков
7 Июня 2023, 18:15
Приток американских инвестиций почти удвоился – МИД РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - США остается одним из лидеров по объему прямых инвестиций в Казахстан. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РК Алмас Айдаров, выступая на инвестиционном круглом столе по дальнейшему развитию сотрудничества с США, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«От имени казахстанской стороны мы рады приветствовать миссию США в Астане. Я хотел бы поблагодарить посольство США, торговую палату США, а также бизнес-совет за организацию этого мероприятия. Отрадно, что сегодняшний круглый стол по развитию сотрудничества между США и Казахстаном является конструктивным продолжением диалога, начатого во время визита нашего Президента Касым-Жомарта Токаева в США», - сказал Алмас Айдаров.

Заместитель министра иностранных дел РК также отметил, что США остаются одним из лидеров по объему прямых инвестиций в Казахстан.

«В прошлом году приток американских инвестиций после пандемии почти удвоился и превысил 5,1 млрд долларов. Мы хотели бы подчеркнуть, что Казахстан готов усилить наше соглашение по всем сферам сотрудничества», - подчеркнул Алмас Айдаров.


Внешняя политика Казахстана   МИД РК   США   Инвестиции  
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