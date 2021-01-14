Присвоившую более 90 млн тенге мошенницу осудили в Кызылорде

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - В городе Кызылорде осуждена мошенница, обманувшая 152 человека и прикарманившая более 90 миллионов тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Граждане все больше «запутываются» в сетях финансовых пирамид и теряют часть своих средств. Создатели финансовой пирамиды ловят своих жертв в социальных сетях и популярных мессенджерах. Мошенники создают онлайн-группы и приглашают участников для инвестирования в сомнительные проекты, а вновь приглашенным обещают высокие денежные бонусы.

В результате оперативно-розыскных мероприятий следователь следственного отдела управления полиции города Кызылорда Нурбол Нурмагамбет задержал безработную ранее судимую 39-летнюю горожанку. Путем создания финансовой пирамиды она обманула 152 человека и заполучила 91 миллион 496 тысяч тенге.

Ее аферистическая деятельность началась с августа 2019 года. В то время она путем создания группы «Ай-шуақ» в сети WhatsApp возглавила данную финансовую (инвестиционную) пирамиду. Выяснилось, что первые участники, присоединившиеся к группе, внесли свои первые вклады и получили их с надбавкой в 40%. Общий оборот составил 1 миллиард 695 миллионов 538 тысяч тенге. Через некоторое время участникам, вошедшим позже, она, также пообещав большие деньги, скрылась из виду.

По данному факту закончено досудебное расследование по пункту 2 части 3 статьи 217 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой с привлечением денег или иного имущества в особо крупном размере). Решением Кызылординского городского суда обвиняемая приговорена к пяти годам лишения свободы.