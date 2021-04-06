Присвоившую 2,5 млн тенге мошенницу задержали в Кызылорде

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Кызылординские полицейские задержали мошенницу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В управление полиции города Кызылорды обратились три жительницы областного центра в содействии вернуть им свои денежные средства.

Как выяснилось, в декабре прошлого года неизвестная попросила их взять кредиты в банках и присвоила деньги в размере более 2 500 000 тенге. Вскоре потерпевшие потребовали вернуть свои деньги. Однако мошенница, завладевшая деньгами путем обмана, не спешила возвращать их назад.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 34-летнюю женщину. Подозреваемая полностью признала свою вину.

Устанавливается причастность мошенницы к другим аналогичным фактам. В отношении подозреваемой проводится досудебное расследование по пункту 4 части 3 статьи 190 УК РК «Мошенничество, совершенное неоднократно».

