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    09:14, 06 Апрель 2021 | GMT +6

    Присвоившую 2,5 млн тенге мошенницу задержали в Кызылорде

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    КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Кызылординские полицейские задержали мошенницу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В управление полиции города Кызылорды обратились три жительницы областного центра в содействии вернуть им свои денежные средства.

    Как выяснилось, в декабре прошлого года неизвестная попросила их взять кредиты в банках и присвоила деньги в размере более 2 500 000 тенге. Вскоре потерпевшие потребовали вернуть свои деньги. Однако мошенница, завладевшая деньгами путем обмана, не спешила возвращать их назад.
    В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 34-летнюю женщину. Подозреваемая полностью признала свою вину.
    Устанавливается причастность мошенницы к другим аналогичным фактам. В отношении подозреваемой проводится досудебное расследование по пункту 4 части 3 статьи 190 УК РК «Мошенничество, совершенное неоднократно».

    Теги:
    МВД РК Закон и право Кызылординская область
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